In Teilen von Sachsen

Leipzig - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetterwarnung vor starkem Schneefall in Teilen Sachsens herausgegeben. Verbreitet könne es ab Samstagmorgen glatt werden, teilte der DWD am Freitag mit. Betroffen sei vor allem der Südosten des Bundeslandes, darunter Teile des Erzgebirgskreises, der Kreis Mittelsachsen, der Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, die Stadt Chemnitz und Lagen über 400 Metern Höhe. Die Warnung gelte voraussichtlich bis Samstagabend (22.00 Uhr). Straßen könnten stellenweise unpassierbar sein, Bäume könnten unter der Last zusammenbrechen. Autofahrten sollten daher vermieden werden.