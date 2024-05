Dresden - Hohe Temperaturen und zum Teil viel Regen prägten das Wetter im Mai in Sachsen. Mit einem Temperaturmittel von 14,9 Grad sei es ein sehr warmer Monat gewesen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mit. In der Lausitz wurden an bis zu neun Tagen mindestens 25 Grad gemessen. Das Monatsminimum wurde am 9. Mai in Deutschneudorf-Brüderwiese (Erzgebirgskreis) registriert: Dort kühlte es auf minus 1,4 Grad ab.

Die letzten zehn Tage des „Wonnemonats“ waren von intensiven Regenschauern geprägt. Zum Teil gab es starke Gewitter mit Platzregen und Hagelschlag. Mit durchschnittlich 88 Litern Regen pro Quadratmeter und 210 Sonnenstunden verabschiedet sich ein nasser und sonniger Monat.

Damit folgt Sachsen der bundesweiten Wetterbilanz für den Mai. In ganz Deutschland war laut DWD ein deutlicher Anstieg der Niederschlagsmenge zu verzeichnen. Das führte in einigen Bundesländern zu Hochwasser. Auch bei der Zahl der Sonnenstunden liegt Sachsen nur knapp unter dem bundesweiten Durchschnitt (215).