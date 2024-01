Leipzig/Sangerhausen - Im Hochwassergebiet im Süden Sachsen-Anhalts müssen die Menschen mit weiteren Niederschlägen rechnen. Bis zum Donnerstagvormittag seien Schauer in Sicht, sagte Cathleen Hickmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig. Ob es danach eine Verschnaufpause gebe, sei noch nicht sicher. Über dem Ärmelkanal baue sich ein neues Tief auf, das unter Umständen über den Harz ziehen könnte. Dann sei neuer Regen möglich. Erst ab Samstag werde es kühler, und die Niederschläge ließen entweder nach oder gingen in Schnee über.