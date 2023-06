Potsdam - Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) halten Unwetter am Donnerstag in Berlin und Teilen Brandenburgs für wahrscheinlich. Die Wetterlage spitze sich am Donnerstagabend in vielen Gebieten zu, erklärte ein Sprecher des DWD am Donnerstag. Im mittleren und südlichen Brandenburg sowie Berlin rechnen die Experten mit Gewittern bis in die Morgenstunden des Freitags. Im Norden von Brandenburg soll es zu Starkregen kommen.

Bislang hatte der DWD nur eine Vorabinformation zur Wetterlage ausgegeben. Unwetterwarnungen würden dann zeitnah vermeldet, erklärte der Sprecher. Der DWD hat unterschiedliche Schwellen vor einer Unwetterwarnung. Bei Starkregen sind das 25 Liter pro Quadratmeter pro Stunde. Für Wind sind es etwa 105 Kilometer pro Stunde. Bei Hagel liegt der Schwellenwert bei den Hagelkörner bei 1,5 Zentimetern im Durchmesser. Im westlichen Mecklenburg-Vorpommern sei bereits eine Unwetterwarnung wegen Starkregen ausgegeben worden.