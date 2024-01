Berlin - Mit zahlreichen Traktoren haben sich Bauern aus der Region am Samstagmorgen zur Demonstration des Bündnisses „Wir haben es satt!“ auf den Weg nach Berlin-Kreuzberg gemacht. Rund 50 Fahrzeuge seien unterwegs, mit geplantem Zwischenstopp am Berliner Messegelände, sagte eine Sprecherin des Bündnisses. Dort sei eine Kundgebung vorgesehen, mit anschließender Übergabe einer bäuerlichen Protestnote an den Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne). Die meisten Traktoren seien aus Richtung Blankenfelde gekommen, hieß es.



Das Bündnis setzt sich für eine ökologischere Landwirtschaft ein. Demonstriert wird unter dem Motto „Gutes Essen braucht Zukunft – für eine gentechnikfreie, bäuerliche und umweltverträgliche Landwirtschaft!“. Das Spektrum der Teilnehmer reiche „von Jung bis Alt“, neben Bauern seien auch weitere Gruppen wie Imker dabei, berichtete die Sprecherin.



Gefordert werde unter anderem eine „bunte Landwirtschaft“, weniger Bürokratie und Stärkung der Demokratie. Der Demonstrationszug soll am Samstagmittag an der Parteizentrale der SPD in Kreuzberg beginnen und zum Kanzleramt ziehen. Nach Veranstalterangaben verlief die Anfahrt mit den Traktoren zunächst ohne Probleme.