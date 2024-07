Berlin - Unbekannte haben Dutzende Steine in Berlin-Tegel auf die Stadtautobahn A111 geworfen und damit eine Sperrung verursacht. Verletzt wurde niemand, wie eine Polizeisprecherin heute sagte. Ein Lastwagenfahrer hörte demnach am Dienstagnachmittag in der Nähe der Ausfahrt Waidmannsluster Damm auf dem Weg in die Stadt ein Scheppern auf seiner Fahrerkabine. Er stoppte den Lkw, um nachzuschauen. Eine Autofahrerin meldete, sie habe gesehen, wie ein oder mehrere Menschen Gegenstände geworfen hätten. Ihr Fahrzeug sei beschädigt. Die Polizei fand schließlich nach eigenen Angaben 70 Steine auf der Fahrbahn, aber keine Tatverdächtigen. Ermittelt wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.