Durchziehende Wolken und Sonne in Berlin und Brandenburg

Potsdam/Berlin - Durchziehende Wolkenfelder und gelegentlich auch Sonne bestimmen das Wetter am Wochenende in Berlin und Brandenburg. Am Freitag bleibt es weitgehend trocken, wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam mitteilte. Die Temperaturen steigen auf 25 bis 29 Grad. In der Nacht zu Samstag muss vor allem an der Landesgrenze zu Sachsen mit Schauern und Gewittern gerechnet werden.

Der Samstag wird demnach vor allem von der Prignitz bis zur Uckermark heiter und zeitweise wolkig. Bei Temperaturen von 24 bis 27 Grad bleibt es meist trocken. In den anderen Landesteilen gibt es nur kurze sonnige Abschnitte und einzelne schwache Schauer, die vor allem in Richtung Sachsen stärker werden. Dort wird auch teilweise Starkregen erwartet. Die Temperaturen erreichen 21 bis 24 Grad.

Am Sonntag heitert es laut Vorhersage zunehmend auf und es bleibt bei 24 bis 28 Grad meist trocken.