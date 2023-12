Dresden - Winterwetter mit Wolken erwartet die Menschen in Sachsen in den nächsten Tagen. Am Mittwoch wird der Himmel bewölkt sein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Westen kann es etwas Schnee, Schneeregen oder Regen geben. In höheren Lagen kann es ebenfalls schneien, hier droht Glätte. Die Höchsttemperaturen liegen bei ein bis vier, im Bergland bei minus drei bis null Grad.

Die Nacht zum Donnerstag wird bewölkt mit Schnee und Schneeregen. Achtung: Es kann glatt werden. Die Temperaturen sinken auf plus ein bis minus zwei Grad, im Bergland auf bis zu minus vier Grad.

Der Donnerstag startet noch bewölkt, aber im Tagesverlauf kann der Himmel aufklaren und die Niederschläge lassen nach. Die Höchsttemperaturen liegen bei ein bis vier Grad, im Bergland bei minus zwei bis plus zwei Grad.

In der Nacht zum Freitag ist der Himmel nur leicht bewölkt und es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken auf minus zwei bis minus sechs Grad. Am Freitag wird es bedeckt, aber trocken sein. Die Höchsttemperaturen liegen bei null bis zwei Grad, im Bergland bei minus zwei bis null Grad.