Durchwachsenes Wetter in Sachsen

Dresden - Zum Wochenende hin bleibt das Wetter in Sachsen trüb, kurz lässt sich die Sonne blicken. Am Freitag wird es stark bewölkt, mit gebietsweise etwas Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen bei 10 bis 12 Grad, im Bergland bei 5 bis 10 Grad.

Die Nacht zu Samstag wird wolkig bis gering bewölkt. Dabei kann es im Osten ein bisschen regnen. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 4, in den Hochlagen auf bis zu 0 Grad. Auf dem Fichtelberg können stürmische Böen wehen. Am Samstag kommt neben den Wolken auch zwischenzeitlich die Sonne heraus. Zum Abend hin nimmt die Bewölkung dann wieder zu. Die Höchsttemperaturen liegen bei 11 bis 13, im Bergland bei 4 bis 11 Grad. Auf dem Fichtelberg kann es erneut zu stürmischen Böen kommen.

Die Nacht zu Sonntag bleibt bedeckt. Gelegentlich kann es regnen. Die Temperaturen sinken auf 9 bis 6, im Bergland auf bis zu 2 Grad. Bewölkt und regnerisch bleibt es auch am Sonntag. Dabei liegen die Höchsttemperaturen bei 12 bis 15, im Bergland bei 6 bis 12 Grad.