Nebel, Regen, milde Temperaturen und in der Nacht möglicherweise Schnee: Für Niedersachsen und Bremen hat der Himmel heute einiges dabei.

Hannover/Bremen - Das Wetter in Niedersachsen und Bremen ist am Mittwoch durchwachsen. Mit Temperaturen zwischen 3 und 7 Grad und schwachem Wind ist es tagsüber eher mild, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In den Morgenstunden ist es teilweise nebelig und die Straßen können glatt sein. Im Tagesverlauf kann es vereinzelt zu Regenschauern kommen.

In der Nacht zu Donnerstag ist der Himmel dann bewölkt. Zeitweise gibt es Regen oder auch Schnee. Dadurch kann es kurzzeitig, durch den Schneematsch wieder zu Glätte auf den Straßen kommen. Die Temperaturen fallen über Nacht auf 0 bis 3 Grad. Dazu weht ein schwacher, an der Küste mäßiger Wind.

Auch am Donnerstag erwartet die Menschen in Niedersachsen und Bremen dann ein ähnliches Wetter mit milden Temperaturen und Niederschlägen.