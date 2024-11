In gleich vier Landkreisen in Brandenburg finden parallel Durchsuchungen statt. Die Beschuldigten sollen im Besitz kinderpornografischer Inhalte sein.

Frankfurt (Oder) - Im Kampf gegen Kinderpornografie hat die Polizei 14 Gebäude in vier Landkreisen in Brandenburg durchsucht. Beamte beschlagnahmten dabei in den Landkreisen Uckermark, Barnim, Märkisch-Oderland sowie Oder-Spree zahlreiche Handys und Datenträger, wie die Polizei in Frankfurt (Oder) mitteilte.

Die 14 Beschuldigten stehen demnach im Verdacht, Dateien mit kinder- und jugendpornografischem Inhalt zu besitzen und versendet zu haben. Die zuständige Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Cottbus hatte die Durchsuchungsbeschlüsse erteilt. Wie lange die nun anstehende Auswertung der Datenträger dauert, blieb zunächst unklar.