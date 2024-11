Rund 100 Polizisten durchsuchen mehrere Objekte in Neukölln. Vier Männer werden festgenommen - sie sollen bandenmäßig mit Drogen gehandelt haben.

Durchsuchungen wegen Drogenhandels in Neukölln - Festnahmen

Die Polizei hat bei Durchsuchungen wegen des Verdachts auf Drogenhandel in Neukölln vier Männer festgenommen. (Symbolbild)

Berlin - Mit rund 100 Einsatzkräften ist die Polizei in Neukölln gegen mutmaßliche Drogenhändler vorgegangen. Sie durchsuchten am Morgen mehrere Objekte und nahmen dabei vier Männer fest, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die vier Beschuldigten im Alter von 25 bis 43 Jahren stehen im Verdacht, bandenmäßig mit Drogen gehandelt zu haben. Sie sollen im März 2022 rund 8,5 Kilogramm eines Heroingemischs aufbewahrt und portioniert haben, um es dann weiterzuverkaufen.

Durchsucht wurden insgesamt sechs Wohnungen und Wohnanschriften. Darunter waren auch Wohnungen, in denen die Drogen gelagert werden sollten. Bei den Durchsuchungen stellten die Beamten weiteres mutmaßliches Heroin sowie etwas mehr als 3.700 Euro Bargeld sicher. Die Menge an mutmaßlichem Heroin liege nach Angaben der Polizei im unteren einstelligen Kilogrammbereich. Die Auswertung der Beweismittel dauert noch an.