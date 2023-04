Oldenburg - Die Kriminalpolizei in Oldenburg hat drei Männer wegen Verdachts auf Drogenhandel festgenommen. Auslöser der Aktion war, dass die Polizei in Bassum (Kreis Diepholz) eine Übergabe von Drogen von einem mutmaßlichen Händler zum nächsten beobachten konnte, wie die Kripo am Mittwoch mitteilte. Daran schlossen sich Durchsuchungen in zwölf Objekten in Niedersachsen, Bremen und Nordrhein-Westfalen an. Zwei Kilogramm Marihuana, 25 Gramm Kokain, drei Fahrzeuge, mehrere Tausend Euro Bargeld sowie zwei Schreckschusswaffen und ein Teleskop-Schlagstock wurden beschlagnahmt.

Die Festgenommenen im Alter zwischen 26 und 44 Jahren stammten aus Bassum, Bremen und Delmenhorst. Sie kamen am Dienstag in Untersuchungshaft. Die Polizei sprach von einem Schlag gegen den regionalen Handel mit Betäubungsmitteln. Die Hinweise auf die mutmaßlichen Dealer hatten sich den Angaben nach aus einem anderen Ermittlungsverfahren wegen Schutzgelderpressung ergeben.