Durchsuchungen wegen Drogenhandels an mehreren Orten

Magdeburg - In Magdeburg sowie in den Landkreisen Börde, Stendal und dem Salzlandkreis hat die Polizei am Freitag mehrere Objekte im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen Drogenhandels durchsucht. Insgesamt 65 Beamte hätten Wohnräume, Grundstücke und Garagen von zwei Beschuldigten durchsucht, teilte die Staatsanwaltschaft Magdeburg mit. Dabei stellten sie unter anderem 40 Kilogramm Marihuana, 7 Kilogramm Kokain und 5 Kilogramm Crystal Meth sicher.

Hinzu kamen mehrere zehntausend Euro Bargeld, Waffen und eine erhebliche Anzahl mutmaßlich gestohlener Gegenstände wie ein Auto, zwei E-Bikes und diverse Werkzeuge. Der Wert der sichergestellten Gegenstände beläuft sich nach Polizeiangaben auf mindestens eine halbe Million Euro. Der Straßenverkaufswert der Betäubungsmittel wird auf circa 1,2 Millionen Euro geschätzt. Die beiden Verdächtigen im Alter von 31 und 50 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Gegen einen Beschuldigten wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.