Dessau-Roßlau - Nach einem mutmaßlichen Raub in Aken (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) im Februar hat die Polizei mehrere Wohnungen durchsucht und einen Tatverdächtigen festgenommen. Im Zuge der Durchsuchungen in Dessau-Roßlau, Zörbig und Aken wurden am Dienstag mehrere tatrelevante Gegenstände gefunden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau am Freitag mitteilten. Der 23-jährige Verdächtige sei festgenommen und einem Richter vorgeführt worden, der einen Haftbefehl gegen ihn erlassen habe.

Der 23-Jährige soll sich den Angaben zufolge im Februar gemeinsam mit einer bislang unbekannten Frau in Aken mit einem 27-Jährigen getroffen haben, der im Internet zwei Smartphones zum Verkauf angeboten hatte. Nachdem der Verkäufer die Telefone übergeben habe, hätten die Unbekannten jeweils einen pistolenähnlichen Gegenstand hervorgeholt und dem 27-Jährigen gedroht. Die beiden flüchteten demnach, ohne die Geräte zu bezahlen.

Bei den Ermittlungen habe sich der 23-Jährige aus Aken als Tatverdächtiger herausgestellt. Die Ermittlungen gegen die unbekannte Frau dauern demnach an.