Berlin (dpa/bb) - Nach monatelangen Ermittlungen gegen ein mutmaßliches Drogen-Vertriebsnetz sind in Berlin vier Gebäude durchsucht worden. Dabei seien zwei Männer festgenommen worden, wie Staatsanwaltschaft und Zoll am Donnerstag gemeinsam mitteilten. Die Behörden ermitteln nach eigenen Angaben seit Mitte 2022 gegen sechs Menschen und gehen von einem Drogen-Vertriebsnetz aus. Über eine Firma in Deutschland seien Drogen per Post nach Vietnam versandt worden. Bislang seien drei Sendungen mit insgesamt 9,8, Kilogramm Ecstasy sichergestellt worden, hieß es.

Bei den aktuellen Durchsuchungen wurden laut Staatsanwaltschaft unter anderem 310 Gramm Crystal Meth und 30 Ecstasy-Tabletten sichergestellt sowie 2000 Euro, die mutmaßlich aus Drogengeschäften stammten. Mehr als 80 Beamte, darunter Spezialeinsatzkräfte des Zolls, seien beteiligt gewesen.

Gegen den einen festgenommenen Mann im Alter von 18 Jahren habe bereits ein Haftbefehl wegen eines anderen Vorwurfs vorgelegen. Gegen den anderen Mann solle zeitnah der Erlass eines Haftbefehls beim Amtsgericht Tiergarten beantragt werden. Laut Staatsanwaltschaft sollen dem Mann, zu dem unterschiedliche Personalangaben vorliegen, die sichergestellten Drogen gehören.