Dresden - Im Zusammenhang mit laufenden Ermittlungen wegen Kinderpornografie sind am Dienstag 13 Wohnungen in Dresden durchsucht worden. Bei dem Einsatz stellten Kriminalisten und Bereitschaftspolizisten umfangreiche Beweismittel sicher, vor allem 24 Handys, 20 Computer und 273 andere digitale Speichermedien, wie Staatsanwaltschaft Dresden und Polizei mitteilten. Im Fokus stünden elf Beschuldigte. Die konzertierte Aktion, an der insgesamt 68 Beamte beteiligt waren, diente der effektiven Bekämpfung der Kinder- und Jugendpornografie, hieß es. Die Ermittlungen dauern an.