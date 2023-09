Zeitz - Im Zuge einer bundesweiten Razzia gegen die verbotene rechtsextremistische Vereinigung „Artgemeinschaft“ hat es auch in Sachsen-Anhalt einen großen Polizeieinsatz gegeben. Im Burgenlandkreis wurden nach Angaben des Innenministeriums am Mittwochmorgen drei Objekte durchsucht. Dabei seien unter anderem Speichermedien, Handys, Laptops, Dokumente, eine komplette SS-Uniform sowie Logos von verbotenen Vereinigungen sichergestellt worden. Insgesamt seien 100 Einsatzkräfte der Landespolizei an den Durchsuchungen beteiligt gewesen.

Das Verbot sei ein wichtiger Schritt bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus, sagte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU). Besorgniserregend sei, dass der Verein anderen Neonazis Raum biete, um Familien und Kindern ihre verfassungsfeindlichen Überzeugungen weiterzugeben. Die Verbotsverfügung des Bundesinnenministeriums sei an vier Vereinsmitglieder in Sachsen-Anhalt übergeben worden.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte die rechtsextremistische Vereinigung verbieten lassen. In einer Mitteilung bezeichnete sie die „Artgemeinschaft“ als „sektenartige, zutiefst rassistische und antisemitische Vereinigung“. Bundesweit wurden nach Angaben des Innenministeriums 26 Wohnungen von 39 Mitgliedern durchsucht.