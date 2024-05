Hameln - Polizisten haben am Dienstag 28 Gebäude in den Landkreisen Hameln-Pyrmont und Holzminden durchsucht. Hintergrund sind Ermittlungen gegen zwölf mutmaßliche Drogenhändler im Alter zwischen24 und 56 Jahren, wie die Polizei am Mittag mitteilte. Es sei unter anderem mit Hunden nach Drogen und Geldscheinen gesucht worden.

Die Polizei ermittelt den Angaben nach seit Winter 2022 gegen die Verdächtigen. Es handelt sich demnach um ein weitverzweigtes Netzwerk. Angaben zu möglichen Festnahmen oder Beschlagnahmungen machten die Beamten zunächst nicht.