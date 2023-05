Magdeburg/Dresden - Mit einer großangelegten Razzia sind Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch gegen die Klimaschutzgruppe Letzte Generation vorgegangen. Dabei wurden nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft München und des Bayerischen Landeskriminalamts auch zwei Wohnungen in Dresden und eine in Magdeburg durchsucht. Bundesweit seien 170 Beamte in sieben Bundesländern unterwegs gewesen. Der Tatvorwurf lautet auf Bildung beziehungsweise Unterstützung einer kriminellen Vereinigung.

In Sachsen und Sachsen-Anhalt führten die Klimaaktivisten im vergangenen Jahr mehrfach Protestaktionen durch. Besonders spektakulär war dabei eine Aktion in der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden, bei der sich zwei Aktivisten an den Rahmen der Sixtinischen Madonna geklebt hatten. Zudem blockierten Aktivisten vereinzelt auch den Verkehr in Dresden und Leipzig.

Auch in Sachsen-Anhalt fiel die Gruppe bereits vor einem Jahr mit ersten Aktionen auf. Zunächst ketteten sich Aktivisten in mehreren Fällen an Pipelines fest und betätigten für Notfälle vorgesehene Absperrventile. Dadurch blockierten sie unter anderem Pipelines für eine Raffinerie in Leuna. Später blockierten sie unter anderem den Verkehr in Magdeburg und Halle. Das Innenministerium in Magdeburg sprach vor kurzem von insgesamt zwölf Aktionen der Aktivisten in Sachsen-Anhalt.

Zentraler Vorwurf im Zusammenhang mit den aktuellen Durchsuchungen ist laut Polizei und Generalstaatsanwaltschaft, dass die Beschuldigten eine Spendenkampagne zur Finanzierung weiterer Straftaten für die Letzte Generation organisiert und so mindestens 1,4 Millionen Euro eingesammelt haben sollen. Dieses Geld sei nach bisherigen Erkenntnissen „überwiegend auch für die Begehung weiterer Straftaten“ eingesetzt worden. Woher das Geld stamme, sei Gegenstand der Ermittlungen. Wie viel davon beschlagnahmt wurde, sagte die Polizei zunächst nicht. Ziel der Durchsuchungen sei auch „das Auffinden von Beweismitteln zur Mitgliederstruktur“ gewesen, hieß es.