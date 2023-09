Dresden - Mehr als ein Jahr nach einem Überfall auf Fußballfans auf einer Autobahn im Landkreis Meißen hat die Polizei elf Wohnungen in Sachsen und Brandenburg durchsucht. Die Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit dieser Tat sowie weiteren Raubdelikten und richten sich gegen zwölf Beschuldigte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bei den Durchsuchungen in Dresden, Bautzen, Oßling, Lauta und Ruhland (Brandenburg) wurden Beweismittel wie mutmaßliche Tatbekleidung, zwei Laptops, zwei Handys und zwei Speichermedien sichergestellt. An dem Einsatz waren 89 Beamte beteiligt.

Auf der Rückfahrt von einem Pokalspiel waren Anfang August 2022 mehrere Fußballfans auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Autobahn 13 bei Thiendorf (Landkreis Meißen) überfallen worden. Nach Polizeiangaben waren etwa 30 größtenteils Vermummte auf den Parkplatz sowie in das Restaurant gelaufen und hatte auf die Gäste eingeschlagen. Unter den Gästen im Restaurant waren laut Polizei zahlreiche Fußballfans aus Berlin, die zuvor das DFB-Pokalspiel zwischen dem Chemnitzer FC und Union Berlin in Chemnitz besucht hatten.