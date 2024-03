Berlin/Hannover - Nach einem großen Polizeieinsatz bei der Suche nach den beiden früheren RAF-Terroristen in einem Berliner Studentenheim haben sich viele Bewohner überrascht gezeigt. Studenten, die am Dienstagmorgen aus dem großen Wohnhochhaus in Friedrichshain in der Nähe des Ostbahnhofs kamen, wussten nichts von einem Polizeieinsatz. Sie hätten geschlafen und nichts gehört oder gesehen, sagten mehrere Bewohner vor dem Eingang des Studentenheims an der Straße der Pariser Kommune.

Vor und im Eingangsbereich des Wohnheims herrschte am Tag normaler Betrieb. Von außen war nichts Auffälliges zu sehen, nachdem mitten in der Nacht ein Spezialeinsatzkommando der Polizei aus Niedersachsen in das Gebäude gegangen war und eine Wohnung durchsucht hatte. Fotos aus der Nacht zeigten schwer bewaffnete Polizisten mit Helmen. Es habe Hinweise gegeben, hieß es, zwei Menschen habe die Polizei angetroffen, festgenommen wurde aber niemand. Direkt gegenüber dem großen Gebäude liegt die Redaktion der Zeitung „Neues Deutschland“, ganz in der Nähe steht der berühmte Technoclub Berghain.

Am Montag vor einer Woche hatte die Polizei die gesuchte frühere RAF-Terroristin Daniela Klette in ihrer Wohnung in Kreuzberg gefasst. Wenige Tage später begannen die Fahnder mit einer ganzen Reihe von Durchsuchungen verschiedener Wohnungen. Einer der gesuchten Verdächtigen lebte demnach in einem Bauwagen auf einem Gelände in Friedrichshain. Als die Polizei dort am Sonntag erschien, war er aber schon geflohen.