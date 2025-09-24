In Säcken werden bei einer Durchsuchung Pflanzen aus einem Objekt getragen. Es gibt Festnahmen. Der Vorwurf: Unerlaubter Umgang mit Cannabis.

Ballenstedt - Bei einer Durchsuchung in Ballenstedt im Landkreis Harz sind drei Menschen vorläufig festgenommen worden. Ihnen werde ein Verstoß gegen das Konsumcannabisgesetz vorgeworfen. Die Polizei habe einen Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts in Halberstadt vollstreckt, teilte ein Sprecher der Zweigstelle der Staatsanwaltschaft Magdeburg in Halberstadt mit.

Die Beamten hatten ein Objekt in Ballenstedt durchsucht, so der Sprecher. Es sei Beweismaterial sichergestellt worden. Einem dpa-Reporter nach wurden unter anderem Pflanzen in Säcke gepackt und aus dem Objekt getragen. Auch das Technische Hilfswerk war vor Ort.

Das Material werde nun ausgewertet, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Außerdem müsse die Staatsanwaltschaft noch entscheiden, ob und in welcher Form Haftantrag gegen die Beschuldigten beantragt werden könne.

Weitere Angaben zu den festgenommenen Personen und dem Sachverhalt machte der Sprecher nicht, um weitere Ermittlungen nicht zu gefährden.