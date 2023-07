Dresden - Der sächsische Arbeitsminister Martin Dulig sieht die Forderungen des sächsischen Regierungschefs Michael Kretschmer (CDU) nach längeren Arbeitszeiten und späteren Renteneintritten kritisch. „Wenn Michael Kretschmer jetzt eine Verlängerung der Arbeitszeiten im Osten fordert - in dem Wissen, dass wir hier ohnehin schon bis zu zwei Wochen mehr arbeiten als im Westen - ist das zynisch“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag auf Anfrage. Dulig zufolge sei es wesentlich sinnvoller, wenn die Tarifbindung in Sachsen endlich steigen würde.

Kretschmer hatte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Donnerstag gesagt, dass alle eine Stunde pro Woche länger arbeiten könnten, um dem Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken. „Würde jeder Erwerbstätige in Deutschland nur eine Stunde pro Woche länger arbeiten, würde sich ein großes Potenzial für die Bekämpfung des Fachkräftemangels ergeben.“ Zudem brauche es neue Arbeitszeitmodelle und mehr Anreize für Arbeiten über die Rente hinaus.

Auch diesen Vorschlag wies Dulig zurück. „Generell wird eine Erhöhung der Arbeitszeiten und Renteneintritte das Problem der fehlenden Arbeits- und Fachkräfte nicht lösen.“ Vielmehr brauche es gute Aus- und Weiterbildungen, mehr Zuwanderung von Arbeits- und Fachkräften und Investitionen in die Automatisierung von Arbeitsabläufen.