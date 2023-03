Dresden/Leipzig - Diagnose Wachstum: Der sächsische Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) hat der Gesundheitswirtschaft im Freistaat großes Potenzial bescheinigt. „Die Digitalisierung treibt Innovationen voran“, sagte er zum Auftakt eines Thementages der Branche am Donnerstag in Dresden. Auf diese Weise gelange noch schnellere und präzisere Medizintechnik von Sachsen aus auf den heimischen und internationalen Markt.

Laut Wirtschaftsministerium zählt die Branche mit rund 350.000 Beschäftigten zu den größten Wirtschaftszweigen in Sachsen. Allein im „Life-Science-Cluster“ - Firmen der Biotechnologie, Medizintechnik und Pharmazie - sorgten 15.500 Mitarbeiter für einen Jahresumsatz von etwa 1,9 Milliarden Euro. Insgesamt erwirtschafte die Gesundheitsbranche mit einen Umsatz von 14 Milliarden Euro im Jahr. Von 2011 bis 2020 habe das jährliche Wachstum im Schnitt bei 3,7 Prozent gelegen.

Unlängst waren 15 Unternehmen genau wie Dulig auf der „Arab Health“ in Dubai präsent, eine der größten Messen für Medizintechnik weltweit. Die zur Jahrtausendwende begonnene Biotechnologie-Offensive habe Sachsen in diesem Bereich bundesweit zu einer der dynamischsten Regionen gemacht, sagte Dulig. Bis 2020 habe man fast eine Milliarde Euro in den Aufbau des „Life-Sciences-Clusters“ gesteckt. Dulig wollte am Mittwoch fünf Firmen und Forschungseinrichtungen besuchen.

Seine Tour begann er am Vormittag im Schubert-und-Braun-Prothesenwerk in Dresden. Es fertigt täuschend echt aussehende und individuell angepasste Prothesen. „Den Dresdner Spezialisten ist es als weltweit ersten gelungen, spezielle medizinische Silikone bei hohen Temperaturen im 3D-Drucker zu verarbeiten“, hieß es. Dadurch könnten sie hochwertige Prothesen ohne größere Materialverluste Schicht für Schicht herstellen. Die so erzeugten künstlichen Gliedmaßen seien bis zu 40 Prozent leichter als herkömmliche Prothesen.