Bremens Marvin Ducksch in Aktion.

Bremen - Werder Bremens Marvin Ducksch kann die Gelbe Karte nach dessen zu Boden gehen im Duell mit Darmstadts Torwart Marcel Schuhen nachvollziehen. „Eine versuchte Schwalbe ist natürlich mit Gelb zu ahnden“, sagte der Stürmer am Samstag nach dem Spiel in der Fußball-Bundesliga bei Sky. Allerdings habe er auch „nicht reklamiert nach einem Elfmeter. Ich habe den Ball in die Hand genommen, weil ich mir nicht sicher war. Vielleicht hätte man die Gelbe Karte dann auch sein lassen können.“

Ducksch war beim 1:1 (1:1) zwischen Bremen und Darmstadt in der 18. Minute nach einem Zweikampf mit Schuhen zu Boden gegangen und hatte den Ball anschließend in die Hand genommen. Schiedsrichter Florian Badstübner zeigte auf den Elfmeterpunkt.

Im Gespräch mit Schuhen habe der Stürmer „ihm gesagt: „Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe einen Kontakt gespürt“. Deswegen habe ich den Ball auch in die Hand genommen, weil ich mir nicht sicher war“, sagte Ducksch. Nach Videobeweis nahm Badstübner die Entscheidung zurück und gab dem Nationalspieler die Gelbe Karte wegen einer Schwalbe. Für den 29-Jährigen ist es die sechste Karte in der laufenden Saison.