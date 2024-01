Justus Strelow fiebert seinem Heimrennen in Oberhof entgegen. In der Gesamtwertung will der Biathlet seinen Platz halten und sich so für einen Platz im WM-Aufgebot empfehlen.

Biathleten trainieren bei Dauerregen vor dem Biathlon-Weltcup in der Lotto Thüringen Arena am Rennsteig.

Oberhof - Die bisher gezeigten Leistungen rufen bei Biathlet Justus Strelow eine veränderte Drucksituation vor dem Heim-Weltcup in Oberhof hervor. „Ich habe inzwischen etwas zu verlieren“, sagte der 27-Jährige vor dem Auftaktrennen am Freitag (11.20 Uhr/ARD). In der Gesamtwertung belegt er nach drei Stationen den elften Rang. „Ich will da oben dabei bleiben, aber ich versuche ruhig zu bleiben und an die Ergebnisse anzuknüpfen.“

In Östersund belegte er beim Start in die Saison die Ränge sieben und zwei. „Das hebt den Druck, den ich mir selbst mache, an“, sagte Strelow. „Ich möchte meinen Platz für die WM sichern und das geht nur über gute Ergebnisse.“

Der gebürtige Sachse hofft, dass er und seine Teamkollegen von den Fans unterstützt werden. „Sie sind ein Vorteil“, sagte er. „Ich kenne auch die Strecke und den Schießstand, aber das ist, denke ich, nur bedingt ein Heimvorteil.“

Am Grenzadler, wo es in den vergangenen Tagen heftig regnete und der Sprint der Männer über zehn Kilometer um einen Tag auf Freitag verlegt wurde, erwarten die Biathleten neue Bedingungen. „Es ist zum ersten Mal so richtig nass. Das wird das ganze Feld noch einmal durcheinanderwürfeln mit den Skiern“, sagte Strelow. „Aber unsere Techniker haben bisher einen guten Job gemacht und werden das auch hier wieder tun.“