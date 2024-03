Hildesheim - Ein 52 Jahre alter Mann ist nach Drohungen gegen den parteilosen Harsumer Bürgermeister Marcel Litfin zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt worden. Insgesamt geht es um 120 Tagessätze zu je zehn Euro. Das Urteil bedeute eine „Rote Karte“, sagte die Richterin am Dienstag am Amtsgericht Hildesheim. Sie machte dem 52-jährigen Deutschen klar: „So können Sie nicht weitermachen.“ Der Mann habe ein Alkoholproblem und sei vermindert schuldfähig, allerdings hätten seine Opfer sich bedroht gefühlt. Das Urteil ist rechtskräftig.

Zum Prozessbeginn hatte der Anwalt des 52-Jährigen eine Erklärung samt Geständnis verlesen, demnach sei sein Mandant übers Ziel hinausgeschossen und könne sich nur entschuldigen. In dem Verfahren ging es um Bedrohung in acht Fällen, in zwei Fällen in Tateinheit mit Beleidigung sowie eine weitere Beleidigung. Bedroht wurden neben dem Bürgermeister auch Mitarbeiter der Gemeinde Harsum und des Jobcenters Hildesheim sowie ein Nachbar.