Eine Polizistin hält kleine Tütchen mit Marihuana in den Händen.

Görlitz - Ermittler haben in Görlitz eine geplante Drogenübergabe verhindert und fünf Kilo Haschisch sichergestellt. Bei der Durchsuchung der 24, 30 und 31 Jahre alten Tatverdächtigen fanden die Beamten zudem eine Axt, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Ermittlungen hatten ergeben, dass sich die drei Männer zum Kauf der Drogen in einer Wohnung in der Innenstadt treffen wollten. Als sie die Wohnung wieder verließen, wurden sie am Dienstag von der Polizei gestellt, vorläufig festgenommen und durchsucht. Neben den Drogen und der Axt beschlagnahmten die Ermittler zudem Bargeld und das Auto eines Tatverdächtigen. Ein Richter erließ im Anschluss drei Haftbefehle gegen die Beteiligten.