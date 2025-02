Holzminden - Nach einer Verfolgungsfahrt in Südniedersachsen ist es zu einer Hausdurchsuchung gekommen. In der Wohnung des 24 Jahre alten Verdächtigen - des Beifahrers bei der Verfolgungsfahrt - fanden die Beamten mehrere illegale Drogen, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatten Beamte in der Nacht zu Freitag im Auto bereits verschiedene Drogen gefunden.

Zunächst war ein 25 Jahre alter Mann in Holzminden vor einer Polizeikontrolle davongerast. Nach Polizeiangaben fuhr er mit teilweise 170 Kilometern pro Stunde über die Bundesstraße 64 und raste später weiter durch die Innenstadt. In einem Industriegebiet stoppten die Beamten schließlich das Auto.

Drogentest und Geldfund beim Beifahrer

Wegen des Verdachts auf Drogenkonsum wurde vom Fahrer des Autos eine Blutprobe entnommen. Bei dem Beifahrer fanden die Polizisten neben den Drogen auch Bargeld. Daraufhin wurde von der Staatsanwaltschaft Hildesheim eine Durchsuchung angeordnet, die die Polizei direkt durchführte. Dort trafen die Beamten auch erneut auf den 25-Jährigen, der dort Drogen abholte.

Gegen die beiden Männer wird nun unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt. Gegen den Fahrer zudem wegen illegalen Drogenkonsums und eines verbotenen Autorennens.