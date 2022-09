Drogenkurier mit 26 Kilogramm Amphetaminen geschnappt

Bad Bentheim - Bundespolizisten haben auf der Autobahn 30 in der Grafschaft Bentheim einen mutmaßlichen Drogenkurier mit Amphetamin im Wert von rund 850.000 Euro erwischt. Der 41-Jährige sei am Sonntagnachmittag aus den Niederlanden gekommen, auf einem Parkplatz der A30 nahe Bad Bentheim kontrolliert und festgenommen worden, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Nachdem die Beamten in den Hosentaschen des Mannes Kleinstmengen Amphetamin gefunden hatten, sahen sie sich auch sein Auto näher an - und fanden ein nachträglich eingebautes Bodenfach. Darin waren 25 Beutel eines Amphetamingemisches mit einem Gesamtgewicht von rund 26 Kilogramm.

Damit sei der Drogentransport des Schweden beendet gewesen, teilte die Bundespolizei mit. Er wurde zusammen mit dem beschlagnahmten Rauschgift wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz an die Beamten des Zollfahndungsamtes Essen übergeben. Am Montagnachmittag wurde der 41-Jährige schließlich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück einem Haftrichter vorgeführt und kam in Untersuchungshaft.