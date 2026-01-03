Offenbach - Bei einer Fahrzeugkontrolle der hessischen Polizei sind auf einer Autobahnraststätte bei Mainhausen (Kreis Offenbach) mehr als drei Kilogramm Marihuana und drei Haschischplatten gefunden worden. Wie die Behörden in Südosthessen mitteilten, hatten Zivilkräfte der Direktion Verkehrssicherheit / Sonderdienste den Wagen am Freitagabend kontrolliert. Gegen zwei Männer aus Sachsen werde nun wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln ermittelt. Der Fahrer habe zudem eine Blutprobe abgeben müssen.