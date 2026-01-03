weather schneeschauer
  3. Ermittlungen laufen: Drogenfund bei Verkehrskontrolle auf Raststätte

Bei einem Einsatz in Hessen geraten zwei Männer aus Sachsen in Verdacht.

Von dpa 03.01.2026, 11:17
Laut Polizei erfolgte die Fahrzeugkontrolle am Freitag gegen 18.15 Uhr. (Symbolbild) Lino Mirgeler/dpa

Offenbach - Bei einer Fahrzeugkontrolle der hessischen Polizei sind auf einer Autobahnraststätte bei Mainhausen (Kreis Offenbach) mehr als drei Kilogramm Marihuana und drei Haschischplatten gefunden worden. Wie die Behörden in Südosthessen mitteilten, hatten Zivilkräfte der Direktion Verkehrssicherheit / Sonderdienste den Wagen am Freitagabend kontrolliert. Gegen zwei Männer aus Sachsen werde nun wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln ermittelt. Der Fahrer habe zudem eine Blutprobe abgeben müssen.