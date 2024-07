Ein Mann wird unter Drogeneinfluss am Steuer eines Autos erwischt. Das ist nicht seins. Die Polizei prüft genau - nun sitzt der Halter des Wagens hinter Gittern.

Osterfeld - Im Burgenlandkreis hat die Polizei einen Autofahrer gestoppt, der Drogen genommen hatte - Folgen hat die Kontrolle allerdings auch für den Halter des Fahrzeugs. Bei der Kontrolle am frühen Morgen in Osterfeld zeigte der Drogentest bei dem 20-jährigen Fahrer ein positives Ergebnis, eine Blutentnahme im Krankenhaus folgte, wie eine Polizeisprecherin in Halle mitteilte.

Die Beamten prüften weiter und stellten fest, dass gegen den Fahrzeughalter ein offener Haftbefehl vorliegt. Der 21-Jährige konnte nach Polizeiangaben eine dreistellige Summe nicht zahlen, die ihn von der Haft verschont hätte. Daher wurde er in eine Jugendanstalt gebracht.