Lüneburg - Bei Wohnungsdurchsuchungen hat die Polizei im Landkreis Lüneburg mehr als 160 Kilogramm Amphetamine sichergestellt. Die Drogen haben einen Wert auf dem Schwarzmarkt von mehr als einer Million Euro, wie die Polizei mitteilte. Die mutmaßlichen Händler, zwei Männer im Alter von 21 und 29 Jahren sowie eine 26 Jahre alte Frau, wurden im Zuge der Durchsuchungen festgenommen.

Sie stehen laut den Ermittlern im Verdacht, „in erheblichem Umfang“ mit Amphetamin und Marihuana gehandelt zu haben. Nachdem ihre Personalien festgestellt wurden, kam das Trio später wegen fehlender Gründe für eine Untersuchungshaft wieder auf freien Fuß.

Für die Durchsuchungen von vier Wohnungen in den Samtgemeinden Amelinghausen und Ilmenau am Dienstag rückte die Polizei nach eigenen Angaben mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften an. Neben den Amphetaminen beschlagnahmten die Fahnder weitere Drogen und Beweismaterial. Die Beamten ermitteln und wollen auch mögliche weitere Beteiligte identifizieren.