Den Behörden in Kassel ist ein erfolgreicher Schlag gegen die Drogenszene gelungen. Die Polizei fand bei Wohnungsdurchsuchungen fünf Kilo Rauschgift und vieles mehr.

Kassel - Im Kampf gegen den Drogenhandel ist Ermittlern in Kassel ein erfolgreicher Schlag gelungen. Bei Durchsuchungen in Kassel, Calden und Espenau in Nordhessen sowie im thüringischen Mühlhausen konnten Beamte fünf Kilogramm Rauschgift mit einem geschätzten Straßenverkaufswert von rund 130.000 Euro sicherstellen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten.

Zudem seien eine Schusswaffe, rund 9.000 Euro mutmaßliches Drogengeld, hochwertiger Schmuck, Luxusuhren und Designerkleidung im Wert von über 120.000 Euro sowie ein Fahrzeug beschlagnahmt worden. Durchsucht wurden den Angaben zufolge Wohnungen in acht verschiedenen Objekten.

Sechs Tatverdächtige festgenommen

Mit Unterstützung von unter anderem Spezialeinheiten aus Hessen und Nordrhein-Westfalen nahmen die Beamten laut Mitteilung fünf Männer im Alter zwischen 25 und 53 Jahren aus Kassel, Calden und Espenau sowie eine 24-jährige Frau aus Mühlhausen fest. Die Festnahmen waren demnach vor den Durchsuchungen in Bielefeld, Kassel und Mühlhausen erfolgt.

Vier Tatverdächtige sollen den Angaben zufolge einem Haftrichter vorgeführt werden, der über die Untersuchungshaft entscheidet. Ein 35-Jähriger und die 24 Jahre alte Frau seien wieder auf freien Fuß gesetzt, da keine Haftgründe vorlagen, hieß es. Die Ermittlungen wegen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, Verstößen gegen das Waffengesetz und Verdacht der Geldwäsche dauerten an.