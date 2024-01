Drogen und Waffen bei Durchsuchungen in Magdeburg gefunden

Magdeburg - Bei Durchsuchungen zweier Wohnungen in Magdeburg sind Drogen, Waffen und zahlreiche unverzollte Zigaretten sichergestellt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, durchsuchten Polizisten und Spezialeinsatzkräfte am Montagmorgen die Wohnungen wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln. Dabei fanden die Beamten rund 50 Gramm Methamphetamin, mehrere Mobiltelefone sowie Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Zudem wurden diverse Waffen sichergestellt, darunter befand sich den Angaben zufolge auch eine Schreckschusspistole.

Außerdem stellten die Ermittler rund 18.000 nicht verzollte Zigaretten sicher. Die beschuldigten Männer im Alter von 35 und 45 Jahren wurden daraufhin vernommen. Laut Polizei werden sie sich in mehreren Strafverfahren verantworten müssen. Die Ermittlungen dauern an.