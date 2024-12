Drogen in der Unterhose - 25-Jähriger in U-Haft

Dresden - Polizisten haben bei einem jungen Mann fünf in der Unterhose versteckte Päckchen mit Drogen gefunden. Die Beamten hatten den 25-Jährigen am Dresdner Hauptbahnhof kontrolliert. Als sie in dessen Wohnung wenig später weitere Betäubungsmittel fanden, klickten die Handschellen. Ein Richter erließ Haftbefehl. Der junge Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.