Nach Festnahmen in Hamburg durchsucht die Polizei mehrere Wohnungen in Halle – und stößt auf Drogen, Bargeld und Waffen.

Drogen bei Wohnungsdurchsuchungen in Halle gefunden

Die Polizei hat in Wohnungen in Halle größere Mengen Betäubungsmittel gefunden. (Symbolbild)

Halle (Saale)/Hamburg - Die Polizei hat bei Durchsuchungen in Halle (Saale) Betäubungsmittel in größerer Menge gefunden und eine 39-Jährige festgenommen. Zuvor waren mehrere Verdächtige in Hamburg wegen Drogenbesitzes festgenommen worden, wie ein Sprecher der Polizei Halle mitteilte.

Beamte durchsuchten daraufhin am Montag die Wohnungen der zwei männlichen und der weiblichen Beschuldigten im Alter zwischen 30 und 38 Jahren in Halle (Saale). Dabei entdeckten sie unter anderem insgesamt rund 350 Gramm Cannabis, 59 Gramm Crystal Meth, 14 Gramm Heroin und 11 Gramm MDMA.

Zusätzlich seien Utensilien für den Drogenverkauf sowie Bargeld im dreistelligen Bereich und Gegenstände, die gegen das Waffengesetz verstoßen, gesichert worden. Da sie Mieterin einer der durchsuchten Wohnungen war, wurde eine 39-jährige Frau ebenfalls vorläufig festgenommen.