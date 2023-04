Dresden - Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ruft in Sachsen mit Sonderterminen am Karsamstag zum Blutspenden auf. Die aus dem Spenderblut hergestellten Präparate seien nur wenige Tage haltbar, teilte der DRK-Blutspendedienst am Mittwoch mit. Um auch über das lange Osterwochenende die Versorgung von Patientinnen und Patienten lückenlos gewährleisten zu können, bietet der DRK-Blutspendedienst deshalb an einigen Spendeorten Sonderblutspendetermine am Karsamstag (8. April) an. Auch am Gründonnerstag (6. April) seien Spenden möglich.

Ohne das Angebot von Sonderblutspendeterminen am Osterwochenende könnten als unmittelbare Konsequenz bereits in der Folgewoche nicht mehr genügend Blutpräparate für die Patientenversorgung zur Verfügung stehen, hieß es. Wer zum Blutspenden gehen will, muss vorher einen Termin vereinbaren. Dies gehe telefonisch oder im Internet.