Dresden - Nach der Zerstörung des Staudammes in der ukrainischen Stadt Nowa Kachowka schickt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) weitere Hilfslieferungen in das Überschwemmungsgebiet. Wie das DRK am Montag in Dresden mitteilte, soll ein Transport mit zwei Rettungsbooten, 6000 Hygiene-Kits, 200 Neopren-Anzügen und 100 Rettungswesten am Dienstag auf die Reise gehen. Der ungefähre Warenwert der Hilfsgüter aus Sachsen belaufe sich auf etwa 400.000 Euro. Die derzeit etwa 16.000 betroffenen Menschen brauchten dringend Hilfe. Man stehe im engen Austausch mit dem Ukrainischen Roten Kreuz. Zugleich bat das DRK um Spenden für die Menschen in der Region.