Schönefeld - Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) will nach dem schweren Erdbeben in Myanmar die Bevölkerung mit Hilfsgütern unterstützen. Am Mittwoch startet der bundesweit erste Hilfstransport. Geplant sei, zunächst 42 Tonnen Hilfsgüter auf Lkw in Schönefeld bei Berlin zu verladen und zum Flughafen im belgischen Lüttich zu bringen, sagte eine DRK-Sprecherin vorab. Von dort sollen sie per Flugzeug nach Yangon in Myanmar gebracht werden.

Das schwere Erdbeben hatte Ende März in dem südostasiatischen Land nach Angaben der regierende Militärjunta Tausende Todesopfer gefordert.

Der Hilfstransport aus Deutschland umfasst unter anderem 250 Familienzelte, 700 Werkzeugsets für den Wiederaufbau, 1.000 Zeltplanen, 2.000 Isoliermatten, 2.000 Wärmedecken, 1.000 Eimer, 1.000 Hygienepakete sowie 2.000 Kanister. Vor Ort werden die Güter vom Rote Kreuz in Myanmar verteilt.