Göppingen - Der ThSV Eisenach hat in der Handball-Bundesliga die dritte Niederlage in Serie erlitten. Vor 4000 Zuschauern verlor der Tabellenvorletzte am Donnerstag bei Frisch Auf Göppingen mit 31:35 (12:17). Bester Werfer der Partie in der EWS-Arena war Marcel Schiller vom Gastgeber mit zehn Toren. Für die Eisenacher trafen Timothy Reichmuth, Moritz Ende und Manuel Zehnder jeweils viermal.

Die ersten 20 Minuten waren in ausgeglichen. Erst in der 25. Minute schaffte es Göppingen, sich einen Vier-Tore-Vorsprung (12:8) zu erarbeiten. Eisenach hatte in dieser Phase mit zu vielen Fehlwürfen und einer fehlenden Konsequenz im Angriff zu kämpfen. Innerhalb von vier Minuten gelang es Göppingen deshalb, den 13:10-Vorsprung auf einen 17:10-Vorteil auszubauen.

Dem 12:17-Rückstand liefen die Eisenacher auch in der zweiten Hälfte lange hinterher. ThSV-Coach Misha Kaufmann nahm in dieser Phase immer wieder den Torhüter vom Feld und agierte dafür mit einem siebten Feldspieler. Dies führte dazu, dass die Wartburgstädter zwischenzeitlich noch einmal auf drei Zähler (28:31) herankamen. Doch drehenj konnten die Gäste das Spiel nicht mehr.