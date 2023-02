Dresden - Die Volleyballerinnen des Dresdner SC müssen einen weiteren Ausfall hinnehmen. Stammzuspielerin Sarah Straube wird dem sechsmaligen deutschen Meister in den kommenden Wochen fehlen. Die Ärzte diagnostizierten bei der 20-Jährigen einen Anriss des hinteren Kreuzbandes sowie eine Meniskus-Quetschung im linken Knie.

Straube war im letzten Spiel gegen Wiesbaden schon im ersten Satz mit Libera Elisa Lohmann unglücklich zusammengeprallt, konnte danach die Partie nicht fortsetzen. Wie der Verein am Freitag mitteilte, wird die Behandlung konservativ erfolgen.

„Sarahs Verletzung trifft uns hart und passierte äußerst unglücklich. Wir werden alles daransetzen, aus der jetzigen Situation das Beste zu machen. Und wir hoffen, dass Sarah rechtzeitig zu den Playoffs wieder zurück sein kann“, erklärte Trainer Alexander Waibl.

Für die nächsten Spiele rückt die 18-jährige Larissa Winter aus dem eigenen Nachwuchs des VC Olympia Dresden ins Erstliga-Team, um Kveta Grabovska im Zuspiel zu unterstützen.

Zuvor hatte sich bereits Angreiferin Mika Grbavica einen Kreuzbandriss zugezogen. Die Kroatin wurde an diesem Freitag in Dresden operiert und fällt für den Rest der Saison aus. Auch auf Julia Wesser, die an Pfeifferschem Drüsenfieber erkrankt ist, müssen die Dresdnerinnen schon seit einigen Wochen verzichten.