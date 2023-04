Leipzig - Die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig haben auch ihr zweites Heimspiel innerhalb einer Woche verloren. Drei Tage nach dem 30:34 gegen den VfL Gummersbach unterlag das Team von Trainer Runar Sigtryggsson am Sonntagnachmittag der TSV Hannover-Burgdorf mit 29:31 (13:17). Vor 4723 Zuschauern avancierte Sime Ivic mit sechs Treffern zum besten Werfer des SC DHfK, der nach der dritten Niederlage in Serie bei 24:26 Punkten steht.

Den Leipzigern war der Wille zur Wiedergutmachung zu Beginn deutlich anzumerken. Den frühen 2:3-Rückstand (4. Minute) wandelten sie mit konsequentem Tempospiel in eine 8:4-Führung (12.) um. Die Gäste ließen sich vom Leipziger Zwischenspurt allerdings nicht nachhaltig beeindrucken. Sie stabilisierten sich in der Defensive, profitierten aber auch davon, dass es dem SC DHfK im Positionsangriff ohne die verletzten Leistungsträger Viggo Kristjansson und Luca Witzke an Ideen und Durchschlagskraft mangelte. Schnell gelang den Hannoveranern der 8:8-Ausgleich (17.), bis zur Pause erspielten sie sich mit gnadenloser Effizienz eine Vier-Tore-Führung. Leipzigs Torhüter Kristian Saeveraas gelang im gesamten ersten Durchgang nur eine Parade.

Nach der Pause kämpften sich die Gastgeber auf 17:18 (37.) heran, ehe sie das Momentum mit vermeidbaren individuellen Fehlern wieder entgleiten ließen. So konnte sich die Mannschaft des ehemaligen Leipziger Trainers Christian Prokop auf 25:21 (47.) absetzen. Eine Auszeit von Sigtryggsson brachte die Gastgeber zurück in die Spur, sie verkürzten auf 24:25 (50.) und hatten beim Stand von 28:29 sogar die Chance zum Ausgleich. Sime Ivic scheiterte jedoch am Pfosten (57.). In der Schlussphase bewahrten die Gäste kühlen Kopf, für die Entscheidung sorgte der starke Branko Vujovic bei angezeigtem Zeitspiel 30 Sekunden vor Schluss.