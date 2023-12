Dresden - Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben im europäischen CEV-Cup die nächste Runde erreicht. Das Team von Trainer Alexander Waibl gewann am Dienstagabend im innerdeutschen Duell das Rückspiel beim SSC Palmberg Schwerin mit 3:1 (16:25, 25:22, 25:21, 25:20). Nachdem die Elbestädterinnen schon das Hinspiel mit 3:0 für sich entschieden hatten, reichte den Gästen der Gewinn von zwei Sätzen für das Weiterkommen.

Die Dresdnerinnen gingen mit großem Handicap ins Spiel, denn Stamm-Libera Aleksandra Jegdic musste wegen eines fiebrigen Infektes passen. Für sie kam die erst 18-jährige Lotte Goertz zum Einsatz. Im ersten Satz wirkten die Elbestädterinnen noch völlig verunsichert und nervös, fanden überhaupt keinen Rhythmus und leisteten sich viele leichte Fehler.

Im zweiten Durchgang aber wendete sich das Blatt. Das Waibl-Team stabilisierte den Annahmeriegel, schlug druckvoll auf und Sarah Straube konnte ihre Angreiferinnen nun variabel einsetzen. Vor allem Diagonalangreiferin Grace Frohling steigerte sich deutlich. Angeführt von Kapitän Jennifer Janiska präsentierte sich Dresden stark, ehe Frohling den Schlusspunkt setzte. Damit war für den sechsmaligen deutschen Meister der Einzug in die nächste Runde perfekt. Der DSC feierte damit wettbewerbsübergreifend den 13. Erfolg in Serie. Am Samstag stehen sich beide Teams an gleicher Stelle schon wieder im Bundesliga-Punktspiel gegenüber.