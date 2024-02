Dresden - Der Dresdner Weihnachtszirkus muss sich einen neuen Standort suchen. Der Zirkus dürfe sein Zelt in diesem Jahr nicht wieder auf dem gewohnten Platz auf dem Volksfestgelände an der Pieschener Allee aufbauen, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag in Dresden mit.

Zwischen dem Veranstalter und der Stadtverwaltung bestehe Einigkeit darüber, dass an dem Standort der Hochwasserschutz und das Zirkuszelt schwer in Einklang zu bringen seien. Die Landeshauptstadt wolle den Weihnachtszirkus bei der Suche nach einem neuen Standort unterstützen.

Während der hohen Elbe-Pegelstände zum Jahreswechsel hatte die Stadt die Räumung des Geländes angeordnet, weil der Zirkus seine Zelte nicht freiwillig abgebaut hatte. Als sich die Hochwasserlage etwas entspannte, durfte der Zirkus allerdings am Elbufer bleiben.