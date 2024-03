Dresden - Nach drei Wochen Spielpause haben die Volleyballerinnen des Dresdner SC das letzte Spiel der Bundesliga-Zwischenrunde gegen den SC Potsdam mit 3:1 (21:25, 25:19, 25:13, 25:20) gewonnen. Damit verteidigten die Schützlinge von Alexander Waibl vor Beginn der Playoffs den dritten Tabellenplatz. Gegen welches Team die Elbestädterinnen im Viertelfinale spielen, ist noch unklar.

Im ersten Satz hatten die Dresdnerinnen vor 2928 Zuschauern in der heimischen Arena noch etwas Mühe, ihren Rhythmus zu finden. Sie leisteten sich einige leichte Fehler. Doch mit Beginn des zweiten Abschnittes steigerten sich die DSC-Damen, schlugen druckvoll auf, punkteten aus stabiler Annahme im Angriff sehr variabel und schafften den Satzausgleich. Den Schwung nahmen sie mit in den dritten Durchgang, in dem sie sich schnell deutlich absetzten. Allerdings wehrte sich der Tabellenvierte aus Brandenburg kaum und so sicherte sich Dresden mit dem Gewinn dieses Satzes auch den notwendigen Punkt, um Platz drei zu sichern. Am Ende zeigte sich der DSC in allen Belangen überlegen und feierte nach 96 Minuten den dritten Sieg in der Zwischenrunde.