Mit einem Arbeitssieg gegen die Ladies in Black Aachen verteidigen die Dresdner Volleyball-Frauen die Tabellenführung in der Bundesliga.

Dresdner Volleyballerinnen setzen ihre Erfolgsserie in Aachen fort

Aachen - Die Volleyballerinnen des Dresdner SC sind mit einem Sieg in die zweite Bundesliga-Saisonhälfte gestartet. Das Team von Coach Alexander Waibl wurde seiner Favoritenrolle gerecht und setzte sich in einem hart umkämpften Spiel bei den Ladies in Black Aachen mit 3:1 (25:23, 23:25, 25:22, 25:18) durch. Damit verteidigen die Elbestädterinnen auch die Tabellenführung.

Von Beginn an lieferten sich beide Teams vor 1.020 Zuschauern einen offenen Schlagabtausch. Allerdings leisteten sich die Gäste aus der sächsischen Landeshauptstadt zahlreiche Fehler. Sie produzierten allein 22 Aufschlagfehler in dieser Partie.

Während die DSC-Damen in der Schlussphase des ersten Satzes das bessere Ende für sich verbuchten, gaben sie im zweiten Abschnitt einen Vier-Punkte-Vorsprung (21:17) noch aus der Hand. Auch im dritten Abschnitt blieb das Geschehen lange umkämpft. Nach der Einwechslung von Top-Scorerin Marta Levinska stabilisierten sich die Dresdnerinnen aber und nach druckvollen Aufschlägen von Kapitänin Sarah Straube am Ende des vierten Durchgangs konnten die Gäste nach 104 Minuten den achten Sieg im neunten Spiel feiern.