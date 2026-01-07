Nach gutem Start müssen sich die Volleyballerinnen des Dresdner SC beim dritten Champions-League-Spiel in Ankara in drei Sätzen geschlagen geben.

Ankara - Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC haben zum Start ins neue Jahr in der Champions League beim türkischen Vertreter Ankara Zelen Spor Kulübü eine Niederlage kassiert. Im dritten Gruppenspiel musste sich das Team von Alexander Waibl dem Favoriten klar mit 0:3 (24:26, 18:25, 16:25) geschlagen geben. Nach dem Auftaktsieg gegen die polnische Vertretung von Lodz hatten die Elbestädterinnen auch schon die Heimpartie gegen den italienischen Titelverteidiger Conegliano verloren.

Im ersten Satz präsentierte sich der deutsche Vizemeister in sehr guter Verfassung, schlug druckvoll auf, stand sicher in Annahme und Abwehr und lieferte den Gastgeberinnen einen Schlagabtausch auf Augenhöhe. Am Ende hatten die Damen um Kapitänin Patricia Nestler sogar die große Chance zum Satzgewinn, konnten aber zwei Gelegenheiten nicht nutzen. Mit vier Punkten in Serie holte sich dann noch Ankara den Gewinn dieses Durchgangs.

Nächste Woche in Conegliano

Auch im zweiten Abschnitt hielten die DSC-Damen das Geschehen zunächst offen, doch eine Aufschlagserie von Mittelblockerin Beyza Arici, gepaart mit einigen leichten Fehlern bei den Gästen, sorgte für einen klaren Vorsprung der Türkinnen. Im dritten Durchgang spielte Ankara seine Qualitäten vor allem im Angriff aus, während sich beim DSC zu viele Fehler einschlichen. So war die Niederlage nach 75 Minuten besiegelt.

Bereits nächste Woche Donnerstag geht es für die Dresdnerinnen mit dem vierten Gruppenspiel in Conegliano weiter.