Wiesbaden - Die Volleyballerinnen des Dresdner SC stehen im Playoff-Halbfinale um die deutsche Meisterschaft. Das Team von Trainer Alexander Waibl bezwang im zweiten Viertelfinal-Spiel den VC Wiesbaden mit 3:1 (23:25, 25:16, 25:19, 25:19) und feierte damit in der Best-of-three-Serie den zweiten Sieg. Am vergangenen Samstag hatten die DSC-Damen bereits das Auftaktspiel in heimischer Halle mit 3:1 für sich entschieden. Gegner in der Runde der besten vier Teams ist nun Titelverteidiger Allianz MTV Stuttgart.

Im ersten Satz hatte der deutsche Pokalsieger vor 1.276 Zuschauern gegen die konzentriert und entschlossen auftretenden Gastgeberinnen etwas Mühe, ins Spiel zu finden. Bei Dresden wackelte die Annahme, es fehlte ein wenig am Aufschlagdruck und sie leisteten sich leichte Fehler.

Ab dem zweiten Abschnitt aber wendete sich das Blatt zugunsten des Vorrundendritten, der sich in allen Elementen steigerte. Auch die Einwechslung von Stamatia Kyparissi brachte mehr Energie und Stabilität. Dennoch leisteten die Hessinnen bis zum Schluss Widerstand, zwangen den Favoriten immer wieder in lange und umkämpfte Ballwechsel. Am Ende setzen sich die Elbestädterinnen dank ihrer höheren individuellen und auch mannschaftlichen Qualität durch und jubelten nach 97 Minuten über den Halbfinaleinzug.